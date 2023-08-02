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تحذير.. أسباب الصداع قد تكون أخطر من المتوقع

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
تحذير.. أسباب الصداع قد تكون أخطر من المتوقع
المواطن - فريق التحرير

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حذرت مؤسسة الدماغ الألمانية من تجاهل الصداع، معللة ذلك بأنه مع مرور الوقت قد تصبح مراكز الألم في الدماغ متحفزة بشكل دائم، ومن ثم يصبح الصداع مزمناً والألم مستمراً.

الألم والصداع والمسكنات

وأضافت المؤسسة أن الألم قد ينتشر ويتسبب في الإصابة بشد عضلي في مؤخرة الرقبة والأكتاف.

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وتابعت المؤسسة أنه يمكن مواجهة الصداع بواسطة المسكنات مثل الإيبوبروفين والباراسيتامول وحمض الأسيتيل ساليسيليك (أسبرين)، مع مراعاة عدم تناولها لمدة تزيد عن 10 أيام في الشهر، وإلا فإنها ستؤدي إلى نتيجة عكسية ويدخل المرء في حلقة مفرغة من الصداع والألم.

مواجهة الصداع بالتدليك

ويمكن مواجهة الصداع من خلال تدليك الصدغ بزيت النعناع أو وضع كمادات باردة على مؤخرة الرقبة.

وينبغي أيضاً المواظبة على ممارسة رياضات قوة التحمل مثل المشي والركض وركوب الدراجات الهوائية والسباحة بمعدل 3 مرات أسبوعياً لمدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة في المرة، كذلك من المفيد أيضاً ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل.

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