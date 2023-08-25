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تحذير: أمطار غزيرة على عسير وجازان غدًا

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
تحذير: أمطار غزيرة على عسير وجازان غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على منطقتي عسير وجازان غدًا السبت، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الحالة المطرية في عسير تؤثر على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

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وحذر الأرصاد من تأثير الحالة الممطرة في جازان على الحرث والدائر والريث وفيفا والعيدابي وهروب والعارضة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

تحذيرات المدني

وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار على معظم مناطق السعودية، ابتداءً من اليوم الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

أمطار غزيرة ورياح نشطة

وأوضحت مديرية الدفاع المدني أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل، ومناطق عسير والباحة وجازان.

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل مكة المكرمة الجموم وبحرة والقنفذة والليث والمويه والخرمة ورنية وتربة، وستتأثر منطقتا المدينة المنورة ونجران بهطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

 

 

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