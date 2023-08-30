تحذير: أمطار غزيرة على عسير وجازان للمساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على عسير وجازان، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة المطرية في جازان تؤثر على الدرب وبيش وجازان، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية.

وحذر الأرصاد من تأثير الحالة الممطرة في عسير على البرك والقحمة، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية.

توقعات الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, فيما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم, الرياض, الشرقية ونجران.