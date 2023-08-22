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مصحوبة برياح نشطة وبرد وسيول

تحذير: أمطار غزيرة على 4 مناطق

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ صباحاً
تحذير: أمطار غزيرة على 4 مناطق
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على جازان ، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

المناطق المتأثرة

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة المطرية المتوقعة في جازان تؤثر على أبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصبيا وضمد، والحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

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وحذر مركز الأرصاد من تأثير الأمطار في عسير على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحركة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

كما ستؤثر الحالة الجوية في الباحة على الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبنى حسن، ، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وبحسب الأرصاد فإن الأمطار الغزيرة في مكة المكرمة ستؤثر على العرضيات وأضم وميسان والطائف والكامل والجموم والعاصمة المقدسة، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران.

 

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