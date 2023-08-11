Icon

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول بـ الدوري الإنجليزي Icon حريق ضخم يلتهم مجمعًا صناعيًا غرب تورونتو Icon الجماهير: عدم التأجيل لـ الهلال والنصر يضمن الشفافية Icon اجتماع لإيكواس في غانا بشأن النيجر Icon تشكيل مباراة الأهلي والحزم في افتتاح دوري روشن Icon مشهد يحبس الأنفاس لجلسة معلقة في الباحة Icon وزير العدل الأمريكي يعيّن مدعيًا مستقلًا للتحقيق مع نجل بايدن Icon 500 ريال غرامة المخالفين للائحة وسائل النقل العام Icon جاهزية ملعب عبدالله الفيصل لاستضافة أولى مباريات دوري روشن Icon إخماد حريق نشب في مصنع بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
سيزعزع الاستقرار في الدولة الإفريقية

تحذير روسي من أي تدخل عسكري في النيجر

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٠ مساءً
تحذير روسي من أي تدخل عسكري في النيجر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذرت روسيا من أي تدخل عسكري في النيجر، الجمعة، مشيرة إلى أن ذلك سيزعزع الاستقرار في الدولة الإفريقية المضطربة بقوة.

تدخل عسكري

وجاءت تصريحات وزارة الخارجية الروسية، بعد يوم من قرار المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) بتفعيل قوة احتياطية تحسبًا لتدخل عسكري محتمل في النيجر.

قد يهمّك أيضاً
جدول نصف نهائي كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة

جدول نصف نهائي كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة

تقييم تطلق فرعًا خاصًا بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة

تقييم تطلق فرعًا خاصًا بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة

وتعهدت إيكواس، بعد اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء في العاصمة النيجيرية أبوجا، بفرض عقوبات على المجلس العسكري ومنع أعضائه من السفر وتجميد أصوله وتفعيل قوة إقليمية.

وتأتي التصريحات الروسية الجمعة لتصب في مصلحة القوات الانقلابية، في مواجهة المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) وفرنسا.

وأطاح الحرس الرئاسي في النيجر الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو، وهو سابع انقلاب يشهده غرب ووسط أفريقيا خلال ثلاث سنوات، مما أثار المخاوف من وقوع المزيد من الاضطرابات في تلك المنطقة من القارة السمراء.

الحرس الرئاسي النيجر

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يراقب نيكولاس بيبي
الرياضة

الهلال يراقب نيكولاس بيبي

الرياضة
قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا
العالم

قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا

العالم
السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي في باكستان
السعودية اليوم

السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي...

السعودية اليوم
نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب إساءته للسعودية
السعودية اليوم

نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب...

السعودية اليوم
انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص حرقًا
العالم

انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص...

العالم
المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة الإفريقية 2063
السعودية اليوم

المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة...

السعودية اليوم
خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان تمبكتي
الرياضة

خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان...

الرياضة
حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات
العالم

حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات

العالم