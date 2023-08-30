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بعدم التجول في مدينة تبلسي والبقاء بالمنازل

تحذير للسعوديين في جورجيا من الأمطار الغزيرة

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٨ صباحاً
تحذير للسعوديين في جورجيا من الأمطار الغزيرة
المواطن - فريق التحرير

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دعت السفارة السعودية في جورجيا المواطنين في مدينة تبلسي، أخد الحيطة والحذر والبقاء في المنازل؛ بسبب هطول الأمطار الغزيرة وسقوط الأشجار.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”: “دعت السلطات الجورجية السكان في مدينة تبلسي للبقاء في منازلهم والامتناع عن التجول في المدينة، نظراً لهطول أمطار غزيرة هذا اليوم وسقوط أشجار على الطرقات وانغمار عدد من الأنفاق”.

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ودعت السفارة جميع مواطنيها لأخذ الحيطة والحذر والامتثال لتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية، والتواصل مع السفارة في حالة الطوارئ على الرقم: 995598033300

فيضانات جورجيا

وأثرت الفيضانات على جميع الطرق في العاصمة الجورجية تبلسي، حيث استمر هطول الأمطار لعدة ساعات، وتوقفت حركة المرور وتضررت خطوط الكهرباء في بعض مناطق المدينة.

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