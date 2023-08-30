تحذير للسعوديين في جورجيا من الأمطار الغزيرة انقلاب عسكري في الغابون بعد فوز الرئيس بولاية ثالثة “الجزيرة تكافل” تحدد موعد التصويت على زيادة رأس المال السعودية تستعرض جهودها في مكافحة الفساد بفيينا تدخل جراحي عاجل ينقذ حياة رضيع من نزيف بالدماغ في بريدة مجلس إدارة “قمة السعودية للتجارة” يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم قصة امرأة سورية استعانت بالفريق السعودي لإنقاذ أهلها تطوير أداة ذكاء اصطناعي جديدة لـ GOOGLE MEET السعودية تحذر مواطنيها بعدة ولايات أمريكية من العاصفة إيداليا بلدية محافظة بدر تعلن عن وظائف عبر جدارات
دعت السفارة السعودية في جورجيا المواطنين في مدينة تبلسي، أخد الحيطة والحذر والبقاء في المنازل؛ بسبب هطول الأمطار الغزيرة وسقوط الأشجار.
وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”: “دعت السلطات الجورجية السكان في مدينة تبلسي للبقاء في منازلهم والامتناع عن التجول في المدينة، نظراً لهطول أمطار غزيرة هذا اليوم وسقوط أشجار على الطرقات وانغمار عدد من الأنفاق”.
ودعت السفارة جميع مواطنيها لأخذ الحيطة والحذر والامتثال لتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية، والتواصل مع السفارة في حالة الطوارئ على الرقم: 995598033300
وأثرت الفيضانات على جميع الطرق في العاصمة الجورجية تبلسي، حيث استمر هطول الأمطار لعدة ساعات، وتوقفت حركة المرور وتضررت خطوط الكهرباء في بعض مناطق المدينة.