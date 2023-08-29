تحذير للسعوديين في فلوريدا من العاصفة إيداليا

أهابت قنصلية السعودية في هيوستن، بالمواطنين المتواجدين في ولاية فلوريدا، بضرورة توخي الحيطة والحذر، ومتابعة ما تصدره السلطات الرسمية من تعليمات وإرشادات خاصة بالتعامل مع التغيرات المناخية.

وأوضحت القنصلية عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن هذا التنبيه جاء إشارة إلى الإعلانات الصادرة من السلطات الرسمية في ولاية فلوريدا بشأن العاصفة الاستوائية “إيداليا” والتوقعات الجوية حيال تأثيرها.

كما دعت القنصلية إلى التواصل معها في حال الضرورة والطوارئ على الأرقام (2819178658)، (2819178305)، (2818890570).