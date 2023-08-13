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بسبب ارتفاع درجة حرارة الهواتف

تحذير مستخدمي آيفون من خطأ قاتل أثناء النوم

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ صباحاً
تحذير مستخدمي آيفون من خطأ قاتل أثناء النوم
المواطن - فريق التحرير

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حذرت شركة آبل مستخدمي ومالكي هواتف آيفون من خطأ قد يكون قاتلاً يرتكبه الكثيرون أثناء النوم.

ويأتي التنبيه في مذكرة سلامة رسمية تحذر مستخدمي آيفون من مخاطر التعرض لحريق أو صدمة كهربائية، أو إصابة أو تلف للهاتف والممتلكات الأخرى. وهو أمر خطير بشكل خاص، إذا كان الهاتف مغطى، ولا يمكنه التهوية بشكل صحيح.

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تحذير شركة آبل

وقالت شركة آبل إن هذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل خطير. وكشفت الشركة عن قواعد يجب عدم تجاهلها: “لا تنام على الجهاز أو محول الطاقة أو الشاحن اللاسلكي، أو تضعه تحت بطانية أو وسادة أو تحت جسمك، عند توصيله بمصدر طاقة”.

وأضافت آبل “احتفظ بجهاز آيفون ومحول الطاقة وأي شاحن لاسلكي في منطقة جيدة التهوية أثناء الاستخدام أو الشحن. توخي الحذر بشكل خاص إذا كنت تعاني من حالة جسدية تؤثر على قدرتك على اكتشاف الحرارة في الجسم”.

مخاطر نشوب حريق

ويتزايد خطر نشوب حريق إذا كنت تستخدم أجهزة شحن رخيصة تابعة لجهات خارجية، قد لا تكون لها نفس معايير السلامة مثل المقابس والكابلات الرسمية لشركة آبل. وكانت هناك العشرات من حالات الحرائق الناجمة عن كبلات أو محولات شحن غير آمنة، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

وحذرت آبل من أن وجود سائل بالقرب من الشاحن يمكن أن يشكل خطراً شديداً. ونصحت شركة آبل بأن “استخدام الكابلات أو أجهزة الشحن التالفة أو الشحن عند وجود الرطوبة يمكن أن يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة أو تلف للهاتف”.

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