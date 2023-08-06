تحذير من إذابة حليب الأم المجمد في الميكروويف

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من تذويب حليب الأم المجمد عبر وضعه في جهاز الميكروويف، مبينة الطرق الصحيحة والآمنة لإذابته.

وأوضحت الهيئة عبر إنفوجراف نشرته على حسابها بموقع “إكس” إلى أن تذويب حليب الأم المجمد من خلال الميكروويف قد يُفقده بعض عناصره الغذائية، كما قد يتسبب الحليب المذاب بهذه الطريقة في حروق لفم الطفل؛ لفروق في درجة الحرارة.

الطرق المثلى لتذويب حليب الأم المجمد

وأشارت إلى الطرق المثلى والآمنة لتذويب حليب الأم المجمد وذلك من خلال:

ـ التحقق من التاريخ الموجود على عبوة الحليب واستخدام العبوات ذات التاريخ الأقدم أولاً.

ـ وضع الحليب المجمد في وعاء من الماء الدافئ أو وضعه تحت الماء الدافئ الجاري.

ـ وضعه في الثلاجة لمدة تراوح بين 4 و24 ساعة.

ـ تجنب إعادة تجميده مرة أخرى.