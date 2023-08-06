Icon

الأحساء بطلاً لبطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة البوتشيا وتكريم “المواطن” Icon طالب يبتكر تقنية لتنظيف المنزل وقت النوم Icon 35 وظيفة لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.9 ريال Icon السعودية .. العقل الدبلوماسي المدبر وصانع السلام بالعالم Icon السعودية دولة سلم وسلام منذ عهد الملك المؤسس Icon انخفاض أرباح “زين السعودية” 7% إلى 124 مليون ريال Icon موجة حارة على الشرقية والحرارة تصل لـ 48 Icon انخفاض أرباح “أماك” 10.6 مليون ريال خلال الربع الثاني Icon أجواء حارة جدًا نهارًا على معظم المناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
صحة وطب‎
يفقده عناصره الغذائية ويسبب حروقاً لفم الطفل

تحذير من إذابة حليب الأم المجمد في الميكروويف

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٦ صباحاً
تحذير من إذابة حليب الأم المجمد في الميكروويف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من تذويب حليب الأم المجمد عبر وضعه في جهاز الميكروويف، مبينة الطرق الصحيحة والآمنة لإذابته.

وأوضحت الهيئة عبر إنفوجراف نشرته على حسابها بموقع “إكس” إلى أن تذويب حليب الأم المجمد من خلال الميكروويف قد يُفقده بعض عناصره الغذائية، كما قد يتسبب الحليب المذاب بهذه الطريقة في حروق لفم الطفل؛ لفروق في درجة الحرارة.

قد يهمّك أيضاً
نمو الاقتصاد السعودي بـ 1.1% في الربع الثاني 2023

نمو الاقتصاد السعودي بـ 1.1% في الربع الثاني 2023

فوز ثمين لـ الأهلي ضد المصري يصعد به لنصف نهائي كأس مصر

فوز ثمين لـ الأهلي ضد المصري يصعد به لنصف نهائي كأس مصر

الطرق المثلى لتذويب حليب الأم المجمد

وأشارت إلى الطرق المثلى والآمنة لتذويب حليب الأم المجمد وذلك من خلال:

ـ التحقق من التاريخ الموجود على عبوة الحليب واستخدام العبوات ذات التاريخ الأقدم أولاً.

ـ  وضع الحليب المجمد في وعاء من الماء الدافئ أو وضعه تحت الماء الدافئ الجاري.

ـ وضعه في الثلاجة لمدة تراوح بين 4 و24 ساعة.

ـ تجنب إعادة تجميده مرة أخرى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

13 وظيفة شاغرة لدى شركة معادن
وظائف

13 وظيفة شاغرة لدى شركة معادن

وظائف
ودية الرجاء المغربي تحبط السد قبل البطولة العربية
آخر الاخبار

ودية الرجاء المغربي تحبط السد قبل البطولة...

آخر الاخبار
متوفيان دماغيًا ينقذان حياة 4 أطفال ومواطنة بجدة والرياض
السعودية اليوم

متوفيان دماغيًا ينقذان حياة 4 أطفال ومواطنة...

السعودية اليوم
مصرع وإصابة 16 عاملاً باكستانيًا أسفل جدار انهار بسبب الأمطار
العالم

مصرع وإصابة 16 عاملاً باكستانيًا أسفل جدار...

العالم
الإضرابات تطال المستشفيات والقطارات في بريطانيا
العالم

الإضرابات تطال المستشفيات والقطارات في بريطانيا

العالم
3 مروجين في حائل والمدينة بقبضة الأمن
أخبار أمنية

3 مروجين في حائل والمدينة بقبضة الأمن

أخبار أمنية
كتلة هوائية حارة تؤثر على شمال السعودية نهاية الأسبوع
السعودية اليوم

كتلة هوائية حارة تؤثر على شمال السعودية...

السعودية اليوم
جماهير الطائي تكشف كيف تنجح صفقة عبدالفتاح عسيري
الرياضة

جماهير الطائي تكشف كيف تنجح صفقة عبدالفتاح...

الرياضة