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تستمر حتى الخميس المقبل

تحذير من استمرار هطول الأمطار على معظم المناطق بدءًا من الغد

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٧ مساءً
تحذير من استمرار هطول الأمطار على معظم المناطق بدءًا من الغد
المواطن - واس

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الأحد حتى الخميس المقبل.

أمطار وسيول

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل، ومناطق عسير والباحة وجازان ونجران والمدينة المنورة.

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وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل الجموم وبحرة والقنفذة والليث والمويه والخرمة ورنية وتربة، وستتأثر منطقة الرياض بهطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والرين والزلفي والمجمعة والغاط وشقراء وثادق وحريملاء ورماح، ومنطقة مكة المكرمة لتشمل جدة وخليص ورابغ، ومناطق القصيم والمدينة المنورة وتبوك.

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