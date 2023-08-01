تحذير من السفر لليونان وكرواتيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا

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كشفت تقارير إعلامية أن النمسا، الثلاثاء، حذرت مواطنيها من السفر إلى كل من اليونان وكرواتيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، مشيرة إلى أن أوروبا تجتاحها حرائق شديدة في الغابات.
وطلب بيان لوزارة الخارجية في النمسا، من المواطنين إبلاغ الوزارة قبل سفرهم لقضاء العطلة من خلال التسجيل الالكتروني على موقع الوزارة، مشيرًا إلى أنه تم إجلاء حوالي 20 ألف شخص في رودس وحدها، حيث تظهر الصور الصادمة حجم الكارثة، موضحًا أنه تم إطفاء الحرائق حاليًّا لكن الدفاع المدني اليوناني يحذر من تجدد الحرائق في العديد من مناطق البلاد، حيث يوجد ثاني أعلى مستوى لخطر الحرائق بسبب الجفاف.
وأردف البيان أن الحرائق تسببت في خسائر فادحة في الأسابيع الأربعة الماضية، حيث دمرت النيران في اليونان فنادق و43 ألف هكتار من الغابات والأدغال والمناطق الزراعية منها 15 ألفًا في رودس وحوالي 2500 هكتار في كورفو.
ونبه البيان إلى أن إبلاغ الوزارة قبل السفر يتيح للوزارة المساعدة بسرعة في حالات الطوارئ بالخارج والوصول إلى المواطنين بشكل أفضل.