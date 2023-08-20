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عقوبتها تتراوح بين 3 لـ 6 آلاف ريال

تحذير من تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ مساءً
تحذير من تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها
المواطن - فريق التحرير

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حذرت الإدارة العامة للمرور، من تجاوز حافلات النقل المدرسي حال توقفها لتحميل الطلاب أو عند نزولهم، داعية قائدي المركبات لعدم تجاوزها حفاظًا على سلامة الطلبة.

وقالت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”: إن تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل يعد مخالفة مرورية.

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ولفتت الإدارة إلى أن مخالفة تجاوز حافلات النقل المدرسي المتوقفة تتراوح عقوبتها ما بين 3000 إلى 6000 ريال.

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