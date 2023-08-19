تحذير من حساب وهمي انتحل صفة مطار الملك فهد ونفذ أنشطة احتيالية

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حذرت شركة مطارات الدمام “داكو” عامة الجمهور والشركات من حساب على منصة “إكس” قام بأنشطة احتيالية، منتحلًا الصفة الرسمية لحساب رعاية العملاء التابع لمطار الملك فهد الدولي.
وقالت الشركة، عبر منصة “إكس”، اليوم السبت، إنها تحذر الجمهور والشركات من أن الحساب الموضح في بيانها، قد نفذ أنشطة احتيالية بزعمه أنه يمثل حسابًا رسميًا لرعاية عملاء مطار الملك فهد الدولي.
وأشارت إلى أن الحساب نشر أخبارًا وإعلانات عبر التلاعب في تصاميم تخص شركة مطارات الدمام ومطار الملك فهد الدولي، موضحة أن الصحيح هو أن الحساب لا يمت بصلة إلى حسابات شركة “داكو” الرسمية وجار اتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه.
وأوصت شركة مطارات الدمام، بضرورة توخي الحيطة والحذر من التفاعل أو التعامل مع الحساب المذكور أو التعامل التجاري معه، أو تزويده بأي معلومات أو الاستفسار عن خدمات عملاء المطار أو الحركة الجوية في مطار الملك فهد الدولي، أو تناقل أي مواد إعلامية أو نشرات إعلانية تنشر عبر الحساب المذكور.