تحذير من خلطات الأعشاب الوهمية: ارحموا صحتكم

حذر الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات من خلطات أعشاب يتم بيعها من قبل إحدى السيدات، ما يؤدي إلى ضرر كبير ومشاكل صحية خطيرة.

خطر على الصحة

وقال الخضيري في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “يوجد إصابات بتليّف أو فشل الكبد أو فشل كلوي أو فشل حاد في الأعضاء ومرض مزمن من خلطات الأعشاب التي تباع ويزعم أنها مرّخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء”.

وأضاف “هناك من يحتال. وقبل سنتين تم كشف بعض الحالات بتطوع من الضحايا المخدوعات، ولا تزال هذه المخادعة تزعم أنها تعالج بطب الأعشاب.. ارحموا صحتكم”.

مزاعم تقوية المناعة

وفي وقت سابق، حذر استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عصام الحسن، من مزاعم بعض مدعي تقوية المناعة من خلال تركيبات عشبية وهمية، موضحًا أن المعلومات المغلوطة في الرسائل التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا تستند إلى الطب المبني على البراهين، وإنما تعتمد على معلومات مضللة بهدف الربح التجاري.