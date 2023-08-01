تحذير من رسالة متداولة على واتساب

حذر الخبير التقني سالم الحربي من رسالة متداولة على تطبيق واتساب تتسبب في تسريب بيانات المستخدمين.

رسالة واتساب خطيرة

وأوضح الحربي، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”: “احذروا من هذه الرسالة على تطبيق واتساب بتكون أحد أمرين في حال دخلت الروابط المرفقة إما أنها تجمع معلومات عنك أو تسرق بياناتك”.

هواتف معرضة للاختراق

وكان الحربي قد أوضح بالأمس، أن قرابة 47 هاتفاً ستكون عرضة للاختراق خلال 24 ساعة فقط وتحديداً في 1 أغسطس 2023 م بسبب توقف دعم جوجل على هذه الأجهزة.

وأوضح أن جوجل ستوقف دعم الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 4.4 وبالتالي ستكون الهواتف التي تعمل بهذا النظام عرضة للاختراق”، مؤكداً أهمية الترقية للنظام الأحدث.