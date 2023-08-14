تحذير من شدة الأمطار الرعدية على معظم المناطق بدءًا من الغد

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من ازدياد فرص هطول أمطار رعدية صيفية على معظم مناطق السعودية، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء حتى السبت المقبل، والبقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عـن أماكن تجمُّـع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

أمطار وسيول

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل، ومناطق عسير والباحة وجازان.

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة وتبوك ونجران، وحائل، وستتأثر منطقة الرياض بهطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل حوطة بني تميم، الأفلاج، السليل، الخرج، الحريق، القويعية، الرين، وستتأثر منطقة مكة المكرمة لتشمل الجموم وبحرة والقنفذة والليث والمويه والخرمة ورنية، وأيضا المنطقة الشرقية.