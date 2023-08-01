تحذير من عواصف ترابية على جازان وعسير للمساء

حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من أتربة مثارة وعواصف ترابية في جازان وعسير، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن العواصف الترابية المتوقعة في جازان تؤثر على الدرب وبيش، حيث تبدأ من الساعة الـ10 صباحًا وتستمر حتى الـ 8 مساءً، مصحوبة برياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية 1 كم أو أقل، وارتفاع للأمواج.

وبحسب الأرصاد تؤثر العواصف الترابية في عسير على البرك والقحمة، حيث تبدأ من الساعة الـ 10 صباحًا وتستمر حتى الـ 8 مساءً، مصحوبة برياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية 1 كم أو أقل، وارتفاع للأمواج.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحلي من مكة المكرمة إلى جازان وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.