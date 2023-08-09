15 يومًا على دخول موسم سهيل تحذير من كدمات الحزن نتيجة القلق والصدمات العاطفية الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف الصحي بأحياء الملك عبدالله والمونسية السجل العقاري يغطي 63 % من عقارات حي الفلاح بالرياض الخدمات الطبية بوزارة الدفاع تعلن عن 25 وظيفة شاغرة إطلاق مشروع الأعالي بالدمام بأسعار تبدأ من 486 ألف ريال 16 إصابة على الأقل بانفجار مصنع في موسكو التراث السعودي في رؤية 2030.. مصدر فخر ودخل قومي الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة سنغافورة القبض على مواطنين روجا للإمفيتامين بالشمالية
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، أن التعرض للتوتر والقلق الشديد والصدمات العاطفية تسبب “كدمات الحزن”، والتي تظهر في أي جزء من أجزاء الجسم خاصة الذراعين والساقين والوجه.
وقالت مدينة الملك سعود في إنفوجراف صادر عنها إن هناك ارتباطًا بين كدمات الحزن ومتلازمة جاردنر دايموند التي تنتج بسبب الإصابة بها، وهي إحدى المتلازمات النادرة التي تصيب الدم وتسبب ظهور الكدمات، وهناك بعض التفسيرات المحتملة لظهور كدمات الحزن ومنها التعرض للتوتر والقلق.
وأوضحت أن أبرز أعراضها هي حرقة أو ألم في المنطقة المصابة، والتعب أو الإرهاق العام.
وبشأن مضاعفاتها، لفتت المدينة إلى أن من أبرز مضاعفات كدمات الحزن، السكتة الدماغية، مشكلات لمفية، التهاب كبيبات الكلى، وانحلال الأصابع التلقائي الكاذب.
أما عن علاجها، فيعد العلاج النفسي الطريقة الأكثر فعالية في تخفيف شدة الأعراض عن طريق التقليل من التوتر، وهناك بعض الأدوية مثل الكورتيكوستيرويد ومضادات التخثر ومضادات الاكتئاب ومضادات الهيستامين والأدوية المثبطة للجهاز المناعي.