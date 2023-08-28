تحرك إيراني لاحتواء تسرب نفطي في مياهها الإقليمية

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شهدت المياه الإيرانية في منطقة الخليج تسربًا نفطيًّا في منطقة خط أنابيب النفط الممتدة من ميناء غناوة إلى جزيرة خارك الواقعين في المنطقة البحرية الإيرانية في مياه الخليج.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، أفاد مدير عام حماية البيئة في محافظة بوشهر الإيرانية، عبدالرحمن مراد زادة، بأنه تم اكتشاف بقع نفطية في الخليج على الطريق البحري من غناوة إلى خارك.
وأشار مراد زادة إلى أنّه تم إبلاغ المديرية العامة للموانئ والملاحة البحرية الإيرانية بهذا التسرب، وكذلك إلى محطة النفط في جزيرة خارك من أجل احتواء التسرب، وفقًا لوكالة تسنيم.
وأردف المسؤول الإيراني أنه تم إرسال عمال استخراج النفط إلى منطقة التسرب من أجل العمل على احتوائه.
وكانت إيران قد تعاملت مع حادثة تسرب نفطي مشابهة في أغسطس 2020، وقالت: إن فرقا إيرانية نظفت بقعة نفطية قريبة من حقل في المنطقة الشمالية من الخليج امتدت على مساحة 6 كيلومترات مربعة.
وحينها قال سياوش أرجمند زادة، مدير عام الموانئ والملاحة البحرية في إقليم بوشهر: إن سبب التسرب النفطي، لا يزال قيد التحقيق.
وتمت عملية التنظيف بالقرب من حقل أبوزار، منطقة الإنتاج النفطي الرئيسية لإيران في الخليج.