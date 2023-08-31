تحرير يد شخص علقت في فرامة بالرياض

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني تحرير يد شخص علقت في فرامة.

حالة المصاب

وقالت المديرية العامة في منشور بمنصة إكس: إن الدفاع المدني بالرياض يحرر يد شخص علقت في فرامة، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى، وهو بصحة جيدة – ولله الحمد.

لحظة تحرير يد المصاب

ونشر المدني لقطة مصورة توثق مباشرة رجاله الواقعة.