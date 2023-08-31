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بواسطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى

تحرير يد شخص علقت في فرامة بالرياض

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٣ صباحاً
تحرير يد شخص علقت في فرامة بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني تحرير يد شخص علقت في فرامة.

حالة المصاب

وقالت المديرية العامة في منشور بمنصة إكس: إن الدفاع المدني بالرياض يحرر يد شخص علقت في فرامة، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى، وهو بصحة جيدة – ولله الحمد.

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لحظة تحرير يد المصاب

ونشر المدني لقطة مصورة توثق مباشرة رجاله الواقعة.

 

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