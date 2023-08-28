تحسن طفيف بدرجات الحرارة مع نهاية الأسبوع

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، تحسناً طفيفاً في درجات الحرارة مع نهاية هذا الأسبوع.

وأشار الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” إلى انخفاض الحر بنسبة قليلة على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية من السعودية.

كما توقع الحصيني هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، لتمتد إلى أجزاء متفرقة من أقصى جنوب المدينة المنورة وإلى أجزاء متفرقة من اليمن وعُمان والإمارات تسبقها برياح مغبرة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك.