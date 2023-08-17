Icon

روسيا تحبط هجومًا على بلدة لتخصيب اليورانيوم Icon شراكة بين الدوري الإسباني وروح السعودية Icon استدعاء أكثر من 33 ألف منتج معيب خلال الربع الثاني 2023 Icon تحطم طائرة في ماليزيا وعلى متنها 8 أشخاص Icon السيتي ينتظر قرار لابورت بشأن عرض النصر Icon الأونروا تدعو المسلحين لإخلاء منشآتها بلبنان Icon 14 ثعبانًا حيًا في جيب مسافر صيني Icon مدني الرياض يباشر حريقًا في مبنى تحت الإنشاء بحي الياسمين Icon إيكواس: جاهزون للتدخل العسكري في النيجر Icon الشمراني يدير مباراة الخليج ضد الأهلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تستمر عمليات البحث عن الركاب

تحطم طائرة في ماليزيا وعلى متنها 8 أشخاص

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٠ مساءً
تحطم طائرة في ماليزيا وعلى متنها 8 أشخاص
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة الطيران المدني في ماليزيا، اليوم الخميس، عن تحطم طائرة صغيرة على متنها 8 أشخاص في ولاية سيلانجور.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، في بيان له، أن الطائرة تحطمت قرب بلدة إلمينا بعد إقلاعها من جزيرة لانكاوي، في طريقها إلى مطار السلطان عبد العزيز شاه في ولاية سيلانجور، بحسب ما أفادت “رويترز”

قد يهمّك أيضاً
أرقام تُبرز تألق نواف العقيدي بالبطولة العربية 2023

أرقام تُبرز تألق نواف العقيدي بالبطولة العربية 2023

إصابة 9 ونجاة رضيع جراء اقتحام سيارة لخيمة على ساحل ويلز

إصابة 9 ونجاة رضيع جراء اقتحام سيارة لخيمة على ساحل ويلز

وأضاف الرئيس التنفيذي: “6 ركاب وطاقم طيران من فردين كانوا على متن الطائرة إجمالًا، ولم تتأكد حالتهم وقت الإعلان”.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني، في بيان، إن حالة الركاب الـ6 وفردي الطاقم غير مؤكدة بعد، وتجري الآن مهمة بحث وإنقاذ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المعتمرون يؤدون الطواف بالتزامن مع تبديل كسوة الكعبة
السعودية اليوم

المعتمرون يؤدون الطواف بالتزامن مع تبديل كسوة...

السعودية اليوم
روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال
الرياضة

روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال

الرياضة
شيكابالا: خبرة كريستيانو رونالدو أهدت الصعود إلى النصر
الرياضة

شيكابالا: خبرة كريستيانو رونالدو أهدت الصعود إلى...

الرياضة
وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين
وظائف

وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين

وظائف
تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27%
السوق

تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27%

السوق
أمنية رومان سايس تثير غضب جماهير الهلال
الرياضة

أمنية رومان سايس تثير غضب جماهير الهلال

الرياضة
الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه وتطويرها في أحياء مدينة حائل بـ 42 مليون ريال
السعودية اليوم

الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه وتطويرها في...

السعودية اليوم
تشريد أكثر من 11 ألف فلبيني بسبب الإعصار
العالم

تشريد أكثر من 11 ألف فلبيني بسبب...

العالم