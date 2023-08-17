تحطم طائرة في ماليزيا وعلى متنها 8 أشخاص

أعلنت هيئة الطيران المدني في ماليزيا، اليوم الخميس، عن تحطم طائرة صغيرة على متنها 8 أشخاص في ولاية سيلانجور.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، في بيان له، أن الطائرة تحطمت قرب بلدة إلمينا بعد إقلاعها من جزيرة لانكاوي، في طريقها إلى مطار السلطان عبد العزيز شاه في ولاية سيلانجور، بحسب ما أفادت “رويترز”

وأضاف الرئيس التنفيذي: “6 ركاب وطاقم طيران من فردين كانوا على متن الطائرة إجمالًا، ولم تتأكد حالتهم وقت الإعلان”.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني، في بيان، إن حالة الركاب الـ6 وفردي الطاقم غير مؤكدة بعد، وتجري الآن مهمة بحث وإنقاذ.