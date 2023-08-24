تحقيق جنائي في حادث تحطم طائرة قائد فاغنر

فتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقًا بشأن انتهاك قواعد التنقل واستخدام وسائل النقل الجوي، بعد تحطم طائرة يفغني بريغوجين في مقاطعة تفير شمال موسكو.

تحقيق جنائي

وجاء في بيان لجنة التحقيق على قناة تليجرام: بعد حادث الطائرة الذي وقع في مقاطعة تفير، فتحت إدارة التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية قضية جنائية على أساس جريمة بموجب المادة 263 من القانون الجنائي الروسي (انتهاك قواعد التنقل واستخدام وسائل النقل الجوي)، وفقًا لروسيا اليوم.

وأردف البيان أن فريق تحقيق توجه إلى مكان الحادث للبدء بكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة الأسباب.

10 ركاب

وتحطمت طائرة خاصة أمس الأربعاء في مقاطعة تفير الروسية كان على متنها 10 ركاب، ووفقًا لقائمة ركاب الطائرة، كان أيضًا قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين على متنها.

وذكرت وزارة حالات الطوارئ أن طائرة خاصة من طراز إمبراير ليغاسي وعلى متنها عشرة أشخاص تحطمت في منطقة تفير.

وشددت الإدارة على أنه كان هناك عشرة أشخاص على متن الطائرة، من بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، وبحسب المعلومات الأولية، قتل جميع من كانوا على متنها.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس حركة نحن مع روسيا فلاديمير روغوف، مصرع مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين والرجل الثاني في المجموعة، دميتري أوتكين.