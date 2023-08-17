تحقيق مع فيزا بشأن الرسوم على عمليات السحب

تحقق وزارة العدل الأمريكية بشأن فرض شركة “فيزا” رسومًا أكثر على عمليات السحب لدى تجار التجزئة ممن لا يستخدمون تقنيات الترميز الخاصة بالشركة.

التحقيق مع فيزا

وتأتي التحقيقات الجديدة ضمن حملة أطلقتها الوزارة في مطلع عام 2021، للتدقيق في اتباع “فيزا” ممارسات احتكارية في سوق بطاقات الخصم المباشر، وفق ما نقلته وكالة “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة.

وأطلقت “فيزا” تقنيات الترميز الخاصة بها في عام 2014، بهدف استبدال المعلومات الحساسة لحسابات العملاء، وأرقام بطاقات الخصم المباشر، بواسطة رمز تعريفي مميز يمكن استخدامه على جهاز واحد فقط، أو عند تاجر محدد.

تدقيقات مع فيزا

وتواجه كل من “فيزا” ومنافستها “ماستر كارد” تدقيقات متزايدة من الجهات التنظيمية، نتيجة سيطرتهما على سوق المدفوعات المالية، حيث بدأت لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقاً في أكتوبر الماضي، حول إعاقة رموز الأمان الخاصة بالشركتين استخدام بطاقات الخصم في المدفوعات الإلكترونية.