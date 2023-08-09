تحلل جثث القتلى في السودان ومخاوف من تفشي الأوبئة

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حذرت منظمة إغاثة، أمس، من خطر تفشي الأمراض، نتيجة تحلل جثث القتلى في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، التي مزقتها الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
فيما شهدت مدينة أم درمان، اشتباكات وصفت بأنها الأعنف منذ بدء الحرب، أسفرت عن سقوط قتلى بين المدنيين. وأفاد شهود عن وقوع اشتباكات في منطقة السوق الشعبي في المدينة، قرب مقر شرطة الاحتياطي المركزي، الذي سبق للدعم السريع إعلان السيطرة عليه.
بينما تبادل الطرفان القصف بالمدافع الثقيلة في الأحياء القديمة، ونفذ الطيران الحربي غارات جوية استهدفت تجمعات تابعة لـ الدعم السريع.
وذكر بيان، صادر عن منظمة أنقذوا الأطفال مقرها لندن، أن آلاف الجثث تتحلل في شوارع الخرطوم، منوهة إلى عدم سعة المشارح لحفظ الجثث، وتأثير انقطاع الكهرباء المستمر على نظم التبريد. وقالت: إن ذلك يعرض العائلات والأطفال، لخطر متزايد من الأمراض.
فيما نقلت المنظمة عن نقابة الأطباء السودانية قولها: لم يتبقَّ أي طاقم طبي في المشارح، تاركين الجثث مكشوفة على حالتها.
وأوضح البيان أن المزيج المرعب من أعداد الجثث المتزايد، ونقص المياه الحاد، وتعطل خدمات النظافة، والصرف الصحي.. يثير مخاوف تفشي وباء الكوليرا في المدينة.
وقال مدير صحة وتغذية الأطفال في المنظمة، بشير كمال الدين حميد: إن عدم القدرة على دفن الموتى بكرامة هي معاناة أخرى للعائلات.. وإلى جانب الأسى والألم.. نشهد أزمة صحية في طور التكوين.