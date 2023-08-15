Icon

وفاة الفنان إبراهيم المزيعل بعد صراع مع المرض Icon توقعات طقس الأربعاء: موجة حارة وأمطار متوسطة Icon رسالة هامة من مطار جدة للمسافرين Icon طائرات عسكرية لإجلاء الكنديين بعيدًا عن حرائق الغابات Icon زامبيا تضبط ملايين الدولارات و127 كجم ذهب بطائرة قادمة من مصر Icon تحليل اتصالي من 10 محاور لـ فيديو إعلان صفقة الهلال مع نيمار Icon يمني يفجر قنبلة يدوية في زوجته بسبب الخلافات Icon رقم جنوني يجمع نيمار مع مالكوم قبل الهلال Icon القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية Icon صحيفة إسبانية: عرض الهلال أغرى نيمار للانتقال إلى الدوري السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
السعودية اليوم
حصاد اليوم
إبداع في إبراز التاريخ والمستقبل المبهر للسعودية

تحليل اتصالي من 10 محاور لـ فيديو إعلان صفقة الهلال مع نيمار

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ مساءً
تحليل اتصالي من 10 محاور لـ فيديو إعلان صفقة الهلال مع نيمار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

علق الأكاديمي في مجال الاتصال بجامعة الملك سعود، طارق الأحمري على طريقة إعلان نادي الهلال لصفقة تعاقده مع اللاعب البرازيلي نيمار جونيور قادمًا من نادي باريس سان جيرمان.

10 نقاط

وحلل الأحمري الإعلان في 10 نقاط نشرها بتدوينة بحسابه في منصة إكس، حظيت بتفاعل واسع بين رواد متابعيه تمثلت في الآتي:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة

وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة

مفتي موريتانيا: جهود السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين ملء الأسماع والأبصار

مفتي موريتانيا: جهود السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين ملء الأسماع والأبصار

حديث نيمار

أشاد الأحمري بحديث نيمار في الفيديو حيث قال اللاعب: أنا هُنا في السعودية.. أنا هلالي، مؤكدًا: أنه رسالة ذكية على العناية بالمفردات والألفاظ في تقديم الوطن في الرسالة الإعلامية على الكيان الرياضي وغرس التسويق والقوة الناعمة بشكل مدروس.

إبراز قصر سلوى التاريخي

وتمثلت النقطة الثانية في: الذكاء في اختيار قصر سلوى التاريخي وتحديده كخلفية أساسية لصورة حديث نيمار هلالي، أما النقطة الثالثة فقال فيها: لم يكن الفيديو مجرد إعلان عن صفقة نيمار بل هو تسويق ذكي جدًّا لكل رسائل التقدم والتميز الذي تعيشه السعودية وكذلك مشاريع رؤية 2030 والافتخار برمزية الدرعية التاريخية.

لغة عالمية

وفي النقطة الرابعة قال الأحمري: اعتمد الفيديو على لغة تواصل عالمية باستخدام اللقطات والفيديوهات والموسيقى حتى يفهمه جميع الأشخاص عالميًّا من كل الجنسيات واللغات المختلفة.

إبراز جمال العلا واهتمام المرأة السعودية بالرياضة

وجاءت النقطة الخامسة حول إبراز جماليات مدينة العلا ومسرح المرايا كمشروع سياحي مهم في السعودية، سادسًا: الإشارة بشكل ذكي عن اهتمام المرأة السعودية بمجال الرياضة وكرة القدم.

نيمار - 1 - قميص الهلال

التباهي بمشروع ذا لاين

وأشار الأحمري في النقطة السابعة إلى التباهي بمشروع ذا لاين العظيم في نيوم أحد مشاريع رؤية السعودية 2030، وكذلك إبراز معالم مدينة الرياض بشكل جميل ومميز.

تقديم لاعب عالمي

وأكد أن هذا الفيديو يعتبر نموذجًا لكيفية تقديم لاعب عالمي من خلال استثمار الجانب الوطني في رسالة عالمية وعدم الاكتفاء برسالة رياضية لا تحقق عائدًا ذكيًّا.

دوري عالمي

واختتم الأحمري تحليله بقوله: من المهم أن يستشعر كل بناتنا وشبابنا العاملين في إدارات الاتصال والإعلام الدور الوطني أولًا قبل الدور الرياضي في كافة المحتويات التي لها أبعاد عالمية خصوصًا بعد أن أصبح الدوري مشاهدًا عالميًّا ويجذب الملايين حول العالم بحكم الأسماء الرياضية المميزة.

نيمار - 2

إبداع

وكان الأحمري أعرب عن إعجابه بإعلان صفقة نيمار فور نشر تغريدة حساب نادي الهلال قائلًا: أبدع نادي الهلال في طريقة الإعلان عن صفقة نيمار بعقلية عالمية مع توظيف مشاريع السعودية النوعية ضمن رؤية 2030، المقطع اعتمد على لغة التواصل غير اللفظية بصور وفيديوهات حتى يستطيع كل العالم فهمه والتفاعل معه ومشاركته، الفيديو في 9 دقائق حقق 5 ملايين مشاهدة!

نيمار - 2

80 مليون مشاهدة

وحقق فيديو الإعلان عن صفقة نيمار أكثر من 80 مليون مشاهدة على منصة إكس بعد 3 ساعات فقط من نشره، حيث أظهر الفيديو مجموعة شبان يلعبون كرة القدم في شوارع الرياض، قبل أن يظهر في نهاية الفيديو نيمار مرتديًا قميص الهلال.

قيمة عقد نيمار

ووفقًا للصحفي فابريتسيو رومانو، سيتقاضى نيمار 300 مليون دولار، خلال عقد لمدة عامين، من الممكن أن ترتفع إلى 400 مليون دولار، وفقًا لشروط إعلانات وإضافات متعلقة بالأداء.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك الهلال
الرياضة

رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك...

الرياضة
برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” ينطلق غدًا في مكة
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل...

السعودية اليوم
النصر يحسم صفقة أليكس تيليس
الرياضة

النصر يحسم صفقة أليكس تيليس

الرياضة
الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها الآخرون
السعودية اليوم

الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها...

السعودية اليوم
إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق نار
العالم

إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق...

العالم
كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبيل ذكرى انتهاء الحرب الكورية
العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبيل ذكرى انتهاء...

العالم
محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية التوازن البيئي
السعودية اليوم

محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية...

السعودية اليوم
صورة تذكارية تجمع ولي العهد وقادة مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى
السعودية اليوم

صورة تذكارية تجمع ولي العهد وقادة مجلس...

السعودية اليوم