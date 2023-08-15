تحليل اتصالي من 10 محاور لـ فيديو إعلان صفقة الهلال مع نيمار

علق الأكاديمي في مجال الاتصال بجامعة الملك سعود، طارق الأحمري على طريقة إعلان نادي الهلال لصفقة تعاقده مع اللاعب البرازيلي نيمار جونيور قادمًا من نادي باريس سان جيرمان.

10 نقاط

وحلل الأحمري الإعلان في 10 نقاط نشرها بتدوينة بحسابه في منصة إكس، حظيت بتفاعل واسع بين رواد متابعيه تمثلت في الآتي:

حديث نيمار

أشاد الأحمري بحديث نيمار في الفيديو حيث قال اللاعب: أنا هُنا في السعودية.. أنا هلالي، مؤكدًا: أنه رسالة ذكية على العناية بالمفردات والألفاظ في تقديم الوطن في الرسالة الإعلامية على الكيان الرياضي وغرس التسويق والقوة الناعمة بشكل مدروس.

إبراز قصر سلوى التاريخي

وتمثلت النقطة الثانية في: الذكاء في اختيار قصر سلوى التاريخي وتحديده كخلفية أساسية لصورة حديث نيمار هلالي، أما النقطة الثالثة فقال فيها: لم يكن الفيديو مجرد إعلان عن صفقة نيمار بل هو تسويق ذكي جدًّا لكل رسائل التقدم والتميز الذي تعيشه السعودية وكذلك مشاريع رؤية 2030 والافتخار برمزية الدرعية التاريخية.

لغة عالمية

وفي النقطة الرابعة قال الأحمري: اعتمد الفيديو على لغة تواصل عالمية باستخدام اللقطات والفيديوهات والموسيقى حتى يفهمه جميع الأشخاص عالميًّا من كل الجنسيات واللغات المختلفة.

إبراز جمال العلا واهتمام المرأة السعودية بالرياضة

وجاءت النقطة الخامسة حول إبراز جماليات مدينة العلا ومسرح المرايا كمشروع سياحي مهم في السعودية، سادسًا: الإشارة بشكل ذكي عن اهتمام المرأة السعودية بمجال الرياضة وكرة القدم.

التباهي بمشروع ذا لاين

وأشار الأحمري في النقطة السابعة إلى التباهي بمشروع ذا لاين العظيم في نيوم أحد مشاريع رؤية السعودية 2030، وكذلك إبراز معالم مدينة الرياض بشكل جميل ومميز.

تقديم لاعب عالمي

وأكد أن هذا الفيديو يعتبر نموذجًا لكيفية تقديم لاعب عالمي من خلال استثمار الجانب الوطني في رسالة عالمية وعدم الاكتفاء برسالة رياضية لا تحقق عائدًا ذكيًّا.

دوري عالمي

واختتم الأحمري تحليله بقوله: من المهم أن يستشعر كل بناتنا وشبابنا العاملين في إدارات الاتصال والإعلام الدور الوطني أولًا قبل الدور الرياضي في كافة المحتويات التي لها أبعاد عالمية خصوصًا بعد أن أصبح الدوري مشاهدًا عالميًّا ويجذب الملايين حول العالم بحكم الأسماء الرياضية المميزة.

إبداع

وكان الأحمري أعرب عن إعجابه بإعلان صفقة نيمار فور نشر تغريدة حساب نادي الهلال قائلًا: أبدع نادي الهلال في طريقة الإعلان عن صفقة نيمار بعقلية عالمية مع توظيف مشاريع السعودية النوعية ضمن رؤية 2030، المقطع اعتمد على لغة التواصل غير اللفظية بصور وفيديوهات حتى يستطيع كل العالم فهمه والتفاعل معه ومشاركته، الفيديو في 9 دقائق حقق 5 ملايين مشاهدة!

80 مليون مشاهدة

وحقق فيديو الإعلان عن صفقة نيمار أكثر من 80 مليون مشاهدة على منصة إكس بعد 3 ساعات فقط من نشره، حيث أظهر الفيديو مجموعة شبان يلعبون كرة القدم في شوارع الرياض، قبل أن يظهر في نهاية الفيديو نيمار مرتديًا قميص الهلال.

قيمة عقد نيمار

ووفقًا للصحفي فابريتسيو رومانو، سيتقاضى نيمار 300 مليون دولار، خلال عقد لمدة عامين، من الممكن أن ترتفع إلى 400 مليون دولار، وفقًا لشروط إعلانات وإضافات متعلقة بالأداء.