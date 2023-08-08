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تحويل رئاسة الحرمين إلى هيئة عامة يسهم في خدمة الحجاج والمعتمرين

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٥ مساءً
تحويل رئاسة الحرمين إلى هيئة عامة يسهم في خدمة الحجاج والمعتمرين
المواطن - فريق التحرير

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كان قرار مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإنشاء جهاز مستقل باسم رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي قرارًا تاريخيًا، حيث يرتبط تنظيميًّا بالملك، ويصب في مصلحة خدمة الحرمين وزوارهما.

رفع كفاءة مرافق الحرمين

وجاءت قرارات مجلس الوزراء في إطار عملية تنظيمية تستهدف رفع كفاءة العمليات التشغيلية لمرافق الحرمين الشريفين في إطار زيادة طاقتهما الاستيعابية، وما سيُسهم به ذلك من تحسين تجربة الحجاج والمُعتمرين والزوار؛ حيث ستتولى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مسؤولية الخدمات والصيانة والتشغيل والتطوير في الحرمين الشريفين.

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كما تهدف هذه القرارات لإيلاء أقصى درجات العناية والرعاية بالشؤون الدينية وكل ما يتصل بها من خطب ودروس ومحاضرات، بما سينعكس إيجابًا على الرحلة الإيمانية لقاصدي الحرمين الشريفين، وذلك من صميم مهام رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

اهتمام الحكومة بالحرمين

وتولي حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمامًا كبيرًا بالحرمين الشريفين، حيث شهد عهده التوسعة السعودية الثالثة، وهي التوسعة الأكبر في تاريخ الحرمين الشريفين.

كما يأتي استحداث هذه الأجهزة لتواكب هذا الاهتمام، وتزيد من كفاءة وجودة تجربة قاصدي الحرمين الشريفين من مختلف النواحي.

قرارات مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته اليوم إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي) يرتبط تنظيميًّا بالملك، وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما، بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

كما صدر قرار بتحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالملك وتتولى اختصاصات ومهمات وأعمال الخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ويكون للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.

وتتولى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهمات المنوطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقًا)، إلى حين استكمال إنفاذ ما قضى به القرار ومباشرة الجهازين اختصاصاتهما ومهماتهما وأعمالهما وفقًا لترتيباتهما التنظيمية المشار إليهما في البند (رابعًا) من القرار، على أن يتم التنسيق في ذلك بين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ بما يُمكِّن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ـ خلال هذه المدة ـ من مباشرة الاختصاصات والمهمات والأعمال المشار إليها في البند.

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