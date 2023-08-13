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توقف قلبها سبع مرات

تخصصي تبوك يجري أول عملية استئصال للجلطة من رئة مقيمة بالأشعة التداخلية

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ صباحاً
تخصصي تبوك يجري أول عملية استئصال للجلطة من رئة مقيمة بالأشعة التداخلية
المواطن - أحـمـد العطوي

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نجح فريق طبي من الأشعة التداخلية والقسطرة، والعناية المركزة بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك , في إنقاذ حياة مقيمة مصرية تعرضت لجلطة حادة في الرئة أدت لتوقف قلبها سبع مرات.

وفي التفاصيل أوضح الفريق الطبي أن المريضة وصلت إلى طوارئ المستشفى وكانت قد تعرضت لجلطة رئوية حادة تسبب لها بتوقف في القلب والتنفس.

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إنقاذ حياة مقيمة

ومنذ لحظة وصول المريضة إلى الطوارئ باشر الفريق الطبي مهامه في محاولة لإنقاذ حياتها حيث توقف قلبها سبع مرات وفي كل مرة يتم إجراء إنعاش قلبي رئوي حتى عاد لها النبض والتنفس بحمد الله تعالى, ليتم بعدها توصيل الحالة على جهاز التنفس الصناعي ووضعها في العناية المركزة, مما استدعى وضعها على جهاز مضخة القلب والرئة الاصطناعية ” الإيكمو” والتي تقوم بضخ الدم خارج الجسم إلى جهاز رئوي قلبي ويعمل على التخلص من ثاني أكسيد الكربون وإعادة إرسال الدم محملًا بالأكسجين إلى أنسجة الجسم.

الفحوصات الطبية

وبين الفريق الطبي أن الفحوصات الطبية والأشعة أظهرت انسداد في الشريان الرئوي الأيسر بالكامل بالخثرة (الجلطة) الرئوية مما أدى إلى زيادة الضغط على القلب وتوقفه ويجدر بالذكر أن نسبة الوفيات في الحالات المشابهة تصل إلى 60%.

وبفضل الله تم إزالة الجلطة الرئوية كأول حالة في منطقة تبوك يتم استخدام الأشعة التداخلية في علاجها , لتستقر بعد ذلك حالة المريضة وتتحسن لتخرج من العناية المركزة وبعد اكتمال مراحل علاجها وتحسن حالتها الصحية بفضل الله تعالى وقد غادرت المستشفى لمنزلها.

وتعد وحدة الأشعة التداخلية أحد الأقسام المستحدثة حديثاً في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ومزوده بكفاءات طبية متخصصة وتجهيزات حديثة، وذلك ضمن جهود المستشفى في توفير كافة التخصصات الطبية من أجل تقديم خدمة طبية للمستفيدين بجودة عالية.

جدير بالذكر أن طوارئ مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك استقبلت خلال النصف الأول لعام 2023م (43137) مراجع.

 

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