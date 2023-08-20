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تداول توافق على انتقال أسهم سمو العقارية إلى السوق الرئيسية

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٢ مساءً
تداول توافق على انتقال أسهم سمو العقارية إلى السوق الرئيسية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت “تداول” صدور قرارها اليوم الأحد، المتضمن الموافقة على طلب شركة سمو العقارية الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال يبلغ 375 مليون ريال، وبعدد أسهم 37.5 مليون سهم.

انتقال أسهم سمو العقارية

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنها سيستمر تداول أسهم الشركة في نمو – السوق الموازية حتى انتهاء مدة نشر مستند الانتقال، لذا يجب على المصدر أن ينشر مستند الانتقال خلال ثلاث جلسات تداول تلي إعلان صدور موافقة تداول على طلب الانتقال، وسيكون مستند الانتقال متاحاً للجمهور للمعاينة في المواقع الإلكترونية للمصدر وتداول السعودية والمستشار المالي لمدة عشرة جلسات تداول.

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وبينت أنه سيتم إيقاف تداول أسهم المصدر ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء مدة نشر مستند الانتقال لمدة لا تزيد عن خمس جلسات تداول، للبدء بإجراءات الانتقال.

بدء إدراج الأسهم

وأشارت إلى أنها ستعلن عن تاريخ الإيقاف وبدء إدراج أسهم المصدر في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات، مضيفة أنه يجب على المستثمرين تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها، والمعلومات المذكورة في مستند الانتقال، وفي حال تعذر فهم محتويات مستند الانتقال، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

وأضافت أنه يجب ألا يُنظر إلى موافقتها على طلب الانتقال على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركة، حيث أن قرار الموافقة يعني أنه قد تم الالتزام من قِبل الشركة بجميع المتطلبات النظامية بحسب قواعد الإدراج.

 

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