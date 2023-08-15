تدخل جراحي لإصلاح تشوهات قلب طفلة في الأحساء

تمكّن أطباء القلب في محافظة الأحساء من إجراء تدخل جراحي عاجل لإنقاذ طفلة من تشوهات خلقية في القلب والشرايين في عملية جراحية استغرقت مدتها 3 ساعات تكللت -والله الحمد- بالنجاح.

إجراء عملية تصحيحية

وقالت الصحة: “إن الفرق الطبية في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب التابع لتجمع الأحساء الصحي تمكنت -بفضل الله- من إجراء عملية تصحيحية لطفلة تعاني من متلازمة داون، وتشوهات خلقية، ومرض مزمن في الرئة، حيث أكّدت الفحوصات السريرية والإشعاعية التي أجريت للطفلة أنها تحتاج لتدخل جراحي عاجل لعملية التصحيح”.

اكتشاف التشوه القلبي

وأضافت أن الفريق الطبي المشرف على علاج الحالة اكتشف التشوه القلبي على صورة (عيب الحاجز الأذيني البطيني) وارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوي مع تشوه في تفرعات الشريان الأبهر، وتطلبت عمل قسطرة تشخيصية لقياس الضغط الشريان الرئوي، وإصلاح كامل جراحي لتشوهات الخلقية الموجودة بالقلب والشرايين والتأكد من وضع الشريان الأبهر وتفرعاته، ليتم بعدها نقل الطفلة إلى قسم العناية المركزة لمتابعة وضعها الصحي من قبل الفرق الطبية والتمريضية لحين استقرارها وخروجها بالسلامة -بإذن الله- من المستشفى.

مركز الأمير سلطان

يُذكر أن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالأحساء تمكن من إجراء 3399 قسطرة قلبية منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية يونيو الماضي، فيما بلغ عدد الإجراءات الجراحية 427 إجراءً، وبلغ إجمالي عدد المرضى الذين استفادوا من العيادات في المركز 39157 مستفيدًا.