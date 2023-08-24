تدخل طبي يُنقذ مصاباً تعرض لصعق كهربائي في عيون الجواء

تمكن فريق طبي في مستشفى عيون الجواء العام من إجراء تدخل طبي عاجل لإنقاذ مريض قبل توقف نبضات القلب، وإعادة حالة الاستقرار الصحي الطبيعي له، وذلك بعد إصابته بصعق كهربائي.

اضطرابات صحية

وقال تجمع القصيم الصحي: “إن المريض وصل لقسم الطوارئ في المستشفى كحالة إسعافية وهو يعاني من اضطرابات صحية، وعدم استقرار في نبضات القلب ليتم مباشرة الأطباء للحالة وإجراء المعاينة السريرية اللازمة وعمل الأشعة، وبعد الانتهاء من جميع الفحوصات والتحاليل الطبية المقررة تم البدء في العلاج المناسب وإعطائه الحقن الإنعاشية اللازمة، وتنويم المريض في الحال ووضعه تحت الملاحظة والمراقبة الطبية”.

استقرار الحالة

وأضاف التجمع: “إن حالة المريض الصحية استقرت بعد المتابعة الصحية، وعادت له نبضات القلب بصورة مستقرة، كما ظهرت علاماته الحيوية بشكل طبيعي فقرر الأطباء خروج المريض مع أخذ موعد لاستكمال العلاج بالعيادات الخارجية”.

يذكر أن قسم الطوارئ في مستشفى عيون الجواء العام سجل أكثر من 35 ألف مراجع خلال النصف الأول لعام 2023م، في جميع الحالات المرضية.