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تبدأ اليوم وتستمر لمدة 4 أيام

تدريبات لفرق الإطفاء والإنقاذ بمطار جدة

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ مساءً
تدريبات لفرق الإطفاء والإنقاذ بمطار جدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، اليوم الاثنين، عن إجراء تدريبات لفرق الإطفاء والإنقاذ، تستمر لمدة أربعة أيام.

وذكر مطار الملك عبد العزيز، عبر حسابه بمنصة “إكس”، أنه يبدأ من اليوم الاثنين ولمدة 4 أيام، تدريبات لفرق الإطفاء والإنقاذ في المنطقة المخصصة للتدريب بساحة المطار.

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وأضاف مطار جدة، أن التدريبات تتضمن اشتعال حريق وهمي وتصاعداً للدخان، وذلك لتدريب الأفراد والآليات على مواجهة أي طارئ.

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