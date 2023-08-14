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تدريب 8 آلاف معلمة رياض أطفال على فنون الموسيقى

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ مساءً
تدريب 8 آلاف معلمة رياض أطفال على فنون الموسيقى
المواطن - واس

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أعلنت وزارتا الثقافة والتعليم عن بدء التسجيل للمرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي لمعلمات رياض الأطفال للتدريب على الفنون الموسيقية، الذي يُنفَّذ تحت مظلة إستراتيجية تنمية القدرات الثقافية التي أطلقتها الوزارتان ضمن الشراكة القائمة بينهما، بإشراف من هيئة الموسيقى ومختصين في التعليم والتدريب لمرحلة رياض الأطفال.

8 آلاف معلمة

وتستهدف المرحلة الثانية من البرنامج تدريب ثمانية آلاف معلمة لمرحلة رياض الأطفال من مدارس حكومية وأهلية، بدءاً من شهر سبتمبر المقبل ولمدة أربعة أسابيع متتالية، وذلك لتطوير كفاءاتهن، وبناء مهاراتهن المعرفية والأدائية المرتبطة بتنفيذ الأنشطة الموسيقية الموجهة للأطفال، من خلال التعرّف على خصائص الصوت والمصطلحات المرتبطة به؛ لبناء شخصية الطفل، وتكوين الذائقة الجمالية لديه.

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وتأتي هذه المرحلة استكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من برنامج تأهيل معلمات رياض الأطفال في مجال الفنون الموسيقية خلال شهر مايو الماضي، والذي شهد مشاركة أكثر من سبعة آلاف معلمة رياض أطفال من المدارس الحكومية والأهلية.

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