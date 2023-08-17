تدشين حساب رئاسة الشؤون الدينية للحرمين الشريفين على منصة إكس

دشن رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حساب رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الموحد على منصة التواصل الاجتماعي إكس، قائلًا: بسم الله وعلى بركة الله نطلق حساب رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الموحد على منصة التواصل الاجتماعي إكس، سائلين المولى عز وجل التوفيق والنجاح لبث رسالة الحرمين الدينية الوسطية للعالم وأن يوفق قيادتنا الرشيدة- حفظها الله- لدعمها منقطع النظير لرئاسة الشؤون الدينية للحرمين.

نشر قيم التسامح

وتابع السديس: إن رسالة الشؤون الدينية للحرمين تتركز في نشر قيم التسامح والاعتدال والتأخي وتعظيم الرحلة الإيمانية وإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والقاصدين دينيًّا.

تعظيم الدروس العلمية

وأردف: إن الرئاسة هدفها إثراء التجربة الدينية وتعظيم الدروس العلمية في الحرمين بتسخير التقانة، واستشعارًا ما جعله الله لهما من قيمة كبرى ومكانة عظمى في قلوب الأمة الإسلامية.