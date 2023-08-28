تراؤف تستقبل 1500 يتيم ويتيمة مع بداية العام الدراسي الجديد

استقبلت أندية تراؤف للبنين والبنات والأسرة طلابها وطالباتها مع بداية العام الدراسي الجديد 1445 هـ تحت شعار “العالم ينتظرك” ببرامج ومبادراتٍ نوعية تسهم في دعم العملية التعليمية وتمكينهم من المهارات الحياتية وتعزيز قدراتهم علميًا ومهاريًا وتأهيليهم للنجاح والتفوق الدراسي.

برامج تراؤف

ويأتي ذلك وفق منهجيات محكمة وبيئةٍ مجهزةٍ بكافة الممكنات لضمان أن تكون الأندية بيئة محفزة ومشجعةً للطالب والطالبة؛ وللنهوض برغبة قوية لتقديم تجربة تعليمية وتربويةٍ ومهاريةٍ مثمرة ومليئة بالفرص لطلابها وطالباتها.

تنمية قدرات الأيتام

وتساهم أندية تراؤف في تنمية قدرات الأيتام البشرية بما ينعكس على نماء وطنهم في شتى المجالات، ويتردد على هذه الأندية 1500 طالب وطالبة بشكل يومي يتلقون عدة برامج في الجوانب التعليمية والتربوية والقرآنية والمهارية والتنموية والترفيهية والرياضية.