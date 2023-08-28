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تحت شعار العالم ينتظرك

تراؤف تستقبل 1500 يتيم ويتيمة مع بداية العام الدراسي الجديد

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٥ مساءً
تراؤف تستقبل 1500 يتيم ويتيمة مع بداية العام الدراسي الجديد
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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استقبلت أندية تراؤف للبنين والبنات والأسرة طلابها وطالباتها مع بداية العام الدراسي الجديد 1445 هـ تحت شعار “العالم ينتظرك” ببرامج ومبادراتٍ نوعية تسهم في دعم العملية التعليمية وتمكينهم من المهارات الحياتية وتعزيز قدراتهم علميًا ومهاريًا وتأهيليهم للنجاح والتفوق الدراسي.

برامج تراؤف

ويأتي ذلك وفق منهجيات محكمة وبيئةٍ مجهزةٍ بكافة الممكنات لضمان أن تكون الأندية بيئة محفزة ومشجعةً للطالب والطالبة؛ وللنهوض برغبة قوية لتقديم تجربة تعليمية وتربويةٍ ومهاريةٍ مثمرة ومليئة بالفرص لطلابها وطالباتها.

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تنمية قدرات الأيتام

وتساهم أندية تراؤف في تنمية قدرات الأيتام البشرية بما ينعكس على نماء وطنهم في شتى المجالات، ويتردد على هذه الأندية 1500 طالب وطالبة بشكل يومي يتلقون عدة برامج في الجوانب التعليمية والتربوية والقرآنية والمهارية والتنموية والترفيهية والرياضية.

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