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خلال الربع الثاني بنسبة 53.7%

تراجع أرباح شركة جازادكو إلى 11.4 مليون ريال

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ صباحاً
تراجع أرباح شركة جازادكو إلى 11.4 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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تراجعت أرباح شركة جازان للطاقة والتنمية إلى 11.4 مليون ريال خلال الربع الثاني مقارنة بـ 24.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بانخفاض 53.7% جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في30 يونيو 2023 “6 أشهر”.

الربح التشغيلي

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن الربح التشغيلي بلغ 12.1 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل خسارة بـ 6.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

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كما بلع إجمالي الربح 9.2 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 3.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 153.6%.

صافي الربح بعد الزكاة

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 13.1 مليون ريال مقابل 28.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض 53.4%.

وبلغت ربحية السهم 0.26 ريال خلال الفترة الحالية مقابل خسارة بـ 0.57 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

سبب انخفاض الأرباح

يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، إلى تحقيق أرباح ناتجة عن بيع أصل ثابت (أرض بمنطقة خبت الفلق بجازان) وبصافي ربح قيمته 31 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق.

وأدى ذلك إلى الانخفاض في مقارنة صافي الربح للربع المماثل من العام السابق بالرغم من الارتفاع في الإيرادات بنسبة 54% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

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