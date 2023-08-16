تراجع أسعار الذهب وسط حالة ترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب في ختام تداولات، اليوم الأربعاء، وسط ترقب الأسواق لصدور محضر الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي، لبيان توجهات صناع السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة في المستقبل.

انخفاض أسعار الذهب

وانخفضت عقود المعدن الأصفر تسليم ديسمبر في نهاية التداولات، بنسبة 0.35% أو ما يعادل 6.9 دولارات، إلى 1928.3 دولارًا للأوقية.

وتشير التوقعات إلى زيادة احتمالات إبقاء الفيدرالي على سياسة التشديد، بعد البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية خلال الشهر الماضي بأكبر وتيرة منذ يناير، الأمر الذي يحد من مخاوف الركود الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

معدلات الفائدة

وأظهرت بيانات رسمية اليوم، ارتفاع عدد المنازل التي جرى البدء في تشييدها بالولايات المتحدة بنسبة 3.9% في يوليو إلى 1.45 مليون، بينما ارتفعت تصاريح المنازل بنسبة 0.1% في يوليو إلى 1.44 مليون، رغم ارتفاع معدلات الفائدة على الرهن العقاري بدرجة كبيرة وفق بيانات سابقة.

كما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، نمو الإنتاج الصناعي للولايات المتحدة بنسبة 1% على أساس شهري خلال يوليو، متجاوزاً توقعات المحللين، في إشارة إلى اعتدال حدة الضغوط السعرية على القطاعات الإنتاجية.

أسعار الذهب في السعودية

وعلى الصعيد المحلي، شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء ، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 229.20 ريالاً، أي ما يعادل تقريبا نحو 61.12 دولارًا، فيما سجل عيار 22 سعر 210.10 ريال، أي ما يعادل تقريبا نحو56.03 دولارًا.