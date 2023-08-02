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تكبدت خسائر واسعة النطاق بسبب عزوف المستثمرين

تراجع الأسهم الأوروبية لأدنى مستوياتها في أسبوعين

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
تراجع الأسهم الأوروبية لأدنى مستوياتها في أسبوعين
المواطن - فريق التحرير

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تراجعت  الأسهم الأوروبية، اليوم، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، في ظل تكبدها خسائر واسعة النطاق مع عزوف المستثمرين عن الأصول المنطوية على مخاطر، بعد خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بشكل مفاجئ.

انخفاض المؤشرات

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 في المئة، ليلامس أدنى مستوى له منذ 18 يوليو، ويواصل هبوطه لليوم الثاني على التوالي.

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وخفضت فيتش، أمس، تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+، وأرجعت هذا إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها.

وتسبب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في اضطراب أسواق الأسهم العالمية وتراجع عوائد السندات في منطقة اليورو.

كما ارتفع مؤشر التقلبات على المؤشر ستوكس الأوروبي إلى أعلى مستوى له في تسعة أسابيع، ما يعكس قلق المستثمرين.

وانخفض المؤشر داكس الألماني عن مستويات مرتفعة قياسية، بعد أن أدت بيانات ضعيفة عن نشاط المصانع في جميع أنحاء العالم إلى إثارة مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.

وتراجعت أسهم كل القطاعات تقريباً على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مع انخفاض أسهم شركات التجزئة 2.6 في المئة، وهبوط أسهم شركات التعدين 2.7 في المئة.

أما مؤشر الطيران والدفاع فشكَّ لـ نقطة مضيئة، وارتفع 0.5 في المئة مدعوماً بصعود سهم بي.إيه.إي سيستمز 6.4 في المئة، بعد أن رفعت شركة الدفاع البريطانية توقعاتها لأرباح 2023.

 

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