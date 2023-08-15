تراجع صعود أسعار النفط بسبب ضعف التداول بالصيف

تراجع صعود أسعار النفط وسط انخفاض حجم السيولة في فصل الصيف، تاركًا السلعة تحت رحمة الأسواق الأوسع والأشد تقلبًا؛ بسبب ضعف التداول صيفًا.

ضعف السيولة في الصيف

وقالت وكالة “بلومبرغ”: إنه رغم أن علامات نقص المعروض من السلعة في الأسواق المادية المباشرة ساهمت في الأسابيع الأخيرة في دفع أسعار العقود المستقبلية للخام في أطول سلسلة من الزيادة منذ عام، تقلبت أسعار خام غرب تكساس الوسيط، تماشيًا مع أداء الأسهم في وول ستريت بسبب مخاوف جديدة تتعلق باقتصاد الصين.

ويدور حجم السيولة في سوق الخام الأمريكي قرب أدنى مستوياته منذ بداية العام؛ بسبب سفر المستثمرين أثناء الصيف.

انخفاض أسعار النفط بسبب الدولار

وقال إدوارد مويا، محلل أول السوق في شركة “واندا”: “إن أسعار النفط تنخفض عند ارتفاع الدولار. وتنتشر المخاوف المتعلقة بقطاع العقارات الصيني، التي ستشكل عبئًا سلبيًّا على أوضاع النمو الاقتصادي العالمي. وأضاف الخبير: “أن السوق لا تتمتع بكثير من السيولة هنا، مما يعني أننا قد نرى ارتفاعًا كبيرًا في الدولار يضغط على أسعار الخام إذا احتدمت موجة البيع الكثيف في سوق السندات”.

ما يؤثر بالسلب أيضًا على معنويات السوق هو توقع أن يؤدي أي تقدم في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة إلى ارتفاع صادرات النفط من الدولة الشرق أوسطية.

أداء قوي بفضل قرارات أوبك بلس

وجاء الأداء في أسواق التداول المادي المباشر قويًّا بفضل تخفيض العرض من جانب تحالف “أوبك+”، وتماسك الطلب عند معدلات أفضل من المتوقعة، مما ساعد النفط على الارتفاع بنسبة 25% تقريبًا من أدنى مستوى سجله في يونيو الماضي.

وجاء الهامش الزمني في عقود الخام الأمريكي، الذي يعكس مستوى العرض والطلب عند وقت التسليم بالنسبة إلى العقود المستقبلية المعيارية في مركز كوشينغ بأوكلاهوما، يقترب من أعلى مستوياته منذ شهر نوفمبر.

تعزيز الطلب على الواردات

تعمل الصين وهي أكبر مستوردة للنفط الخام في العالم، على إنشاء مصافي نفط جديدة، مما عزز الطلب على الواردات.

تراجعت أسعار النفط بعد اقتناصها مكاسب على مدار 7 أسابيع متواصلة، وسط تجنب المتداولين الأصول الخطرة بسبب المخاوف المحيطة بالاقتصاد الصيني.

انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط في التداولات إلى 82 دولارًا للبرميل بعد أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ منتصف 2022. كما تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية مع بدء تعاملات الأسبوع، متأثرةً بتدهور أسعار العقارات في الصين. وصعد الدولار لليوم الثالث على التوالي، ما أضر بجاذبية السلع المقومة بالعملة الأمريكية.