تراجع طفيف لأسعار النفط

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم، في وقت يعكف فيه المستثمرون على دراسة توقعات الطلب المتفائلة الصادرة عن منظمة (أوبك).

وانخفض خام برنت بمقدار 15 سنتًا، ليصل سعر البرميل إلى 86.25 دولارًا بحلول الساعة 05:15 بتوقيت جرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس بمقدار 13 سنتًا، ليصل سعره إلى 82.69 دولارًا للبرميل.

مخاوف في أسواق النفط

ويسجل الخامان القياسيان ارتفاعات منذ يونيو مع تداول خام غرب تكساس الوسيط أمس الخميس عند أعلى مستوياته هذا العام وتسجيل خام برنت أفضل سعر له منذ يناير، وفقا لما ذكرت سي إن بي سي.

وقالت أوبك أمس الخميس إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 2.25 مليون برميل يوميًا في 2024 مقارنة بزيادة 2.44 مليون برميل يوميًا في 2023. ولم يتغير كلا التوقعين عن الشهر الماضي.

وذكرت أوبك أنه من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي –القوي- والتحسن المستمر في الصين إلى زيادة استهلاك النفط في 2024.

غير أن تينج أشارت أيضًا إلى أن البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين وتراجع وول ستريت يلقيان بثقلهما على معنويات الإقبال على المخاطرة، كما يضغط ارتفاع الدولار على أسعار السلع.

ارتفاع واردات النفط

وبينما أظهرت بيانات الجمارك ارتفاع واردات النفط الخام على أساس سنوي، انخفض إجمالي صادرات الصين 14.5% عن العام الماضي مع تراجع واردات الخام الشهرية من مستويات مرتفعة تقترب من القياسية في يونيو حزيران إلى أدنى مستوياتها منذ يناير.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أيضًا أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين انخفض وأن أسعار تسليم بوابات المصانع واصلت الانخفاض في يوليو تموز، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.