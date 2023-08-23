تراجع مخزونات النفط الأمريكية 2.42 مليون برميل

قال معهد البترول: إن مخزونات النفط الأمريكية انخفضت 2.418 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري.

مخزونات النفط الأمريكي

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 2.9 مليون برميل.

وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين زادت 1.898 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما انخفض مخزون المقطرات 153 ألف برميل.

أسعار النفط

وكانت أسعار النفط قد انخفضت عند تسوية تعاملات أمس الثلاثاء، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 0.5% بما يعادل 43 سنتًا عند 84.03 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.6% أو 48 سنتًا، ليسجل 79.64 دولار للبرميل.