ترامب: أمريكا ستفقد قوتها إذا فقد الدولار قوته الاقتصادية العالمية

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستفقد قوتها الاقتصادية والعسكرية إذا تخلت الدول عن دور الدولار كعملة احتياطية عالمية.

تهديدات عالمية

وأردف ترامب في خطاب له، أمس الخميس، أنه يجب على الولايات المتحدة مواجهة التهديدات من الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وتابع أيضًا، أن الولايات المتحدة ستصبح أضعف دولة في التاريخ، إذا فقدت سيطرتها على السوق المالية العالمية.

وانتقد ترامب سياسات إدارة بايدن التي تسعى إلى زيادة الإنفاق والضرائب والديون.

كما قال ترامب في خطابه: إن الولايات المتحدة تواجه خطرًا حقيقيًّا من فقدان قوة الدولار كأساس للنظام المالي العالمي.