ترامب: أنا غير مذنب في قضية انتخابات جورجيا

أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، نفى اتهامات موجهة له بالتآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا عام 2020.

غير مذنب

وقالت وثيقة قضائية، الخميس: إن ترامب دفع بأنه غير مذنب في قضية تغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا، وفقًا لرويترز.

وتعد هذه القضية الأخطر من بين أربع قضايا جنائية يواجهها ترامب وأسفرت عن توجيه عشرات التهم ضده، بما في ذلك مزاعم بأنه أخفى مدفوعات مالية لنجمة أفلام إباحية.

ونظرًا لخطورة القضية، سلّم ترامب نفسه إلى سجن فولتون في ولاية جورجيا في سابقة تاريخية على خلفية هذه القضية.

الصورة الجنائية الأولى

ونشرت وسائل إعلام أمريكية لصورة الجنائية لدونالد ترامب، وهي الصورة الجنائية الأولى لرئيس أمريكي سابق.

وتم تحديد موعدي محاكمتين لترامب في نيويورك وفلوريدا في مارس ومايو على التوالي قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر 2024، أما المحاكمة المتعلقة بالتلاعب بالانتخابات في جورجيا فلم يتم تحديد موعدها بعد.

وقال ترامب: إن الاتهامات المتصلة بقضية ولاية جورجيا محاولة ذات دوافع سياسية لعرقلة حملة إعادة انتخابه.