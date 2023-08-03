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يواجه 561 عامًا بالسجن في 3 قضايا جنائية

ترامب: بايدن أمر باتهامي بأكبر قدر من الجرائم

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢١ مساءً
ترامب: بايدن أمر باتهامي بأكبر قدر من الجرائم
المواطن - فريق التحرير

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اتهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الديمقراطيين باستخدام القضاء “كسلاح ضده”، وذلك قبل ساعات من مثوله أمام محكمة لمواجهة تهم تتعلق بمناورات لقلب نتائج انتخابات 2020.

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وذكر ترامب، الذي يقود حملة انتخابية يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض، عبر منصة “تروث سوشال” أن الرئيس جو بايدن أمر وزارة العدل باتهامه “بأكبر قدر من الجرائم التي يمكن اختلاقها”، لإجباره على صرف الوقت والمال للدفاع عن نفسه بدلا من أن ينفق ذلك على الحملة الانتخابية.

وأضاف: “الديمقراطيون لا يريدونني مرشحا ضدهم، وإلا لما استخدموا القضاء كسلاح على هذا النحو غير المسبوق”.

وكان ترامب قد صرح في خطاب موجه لمؤيديه أنه يواجه حوالي 561 عامًا في السجن في ثلاث قضايا جنائية.

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