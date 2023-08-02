Icon

عروسان يقيمان زفافهما في قاعة غارقة بالأمطار Icon لحظة غرق مطار بكين بسبب إعصار دوكسوري Icon اختناق 8 أشخاص من عائلة واحدة داخل بئر بالجزائر Icon انهيار 400 منزل في السودان بسبب الأمطار Icon ترشيح 11551 لإجراء المقابلة الشخصية لشغل الوظائف التعليمية الجديدة بنظام التعاقد Icon السبب العلمي لتشبع السواحل بالرطوبة Icon سرعة بديهة مواطن تنقذ طفلًا من حالة دهس وشيك بالجوف Icon ترامب: علمت أن لائحة اتهام جديدة ستوجه لي الليلة Icon لائحة حقوق مستخدمي وسائل النقل تعزز علاقة المستفيدين بمقدمي الخدمة Icon رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس حتى مساء الغد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تتعلق بأحداث اقتحام الكونجرس

ترامب: علمت أن لائحة اتهام جديدة ستوجه لي الليلة

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ صباحاً
ترامب: علمت أن لائحة اتهام جديدة ستوجه لي الليلة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب: علمت أن لائحة اتهام جديدة ستوجه لي.

اقتحام الكونجرس

وتوقع دونالد ترامب إدانته اليوم بتهم فيدرالية تتعلق بأحداث اقتحام الكونجرس.

قد يهمّك أيضاً
الأمن العام: لا تكن ضحية عروض التوظيف الوهمية

الأمن العام: لا تكن ضحية عروض التوظيف الوهمية

الأحساء الأعلى حرارة بـ 50 مئوية وأبها الأدنى

الأحساء الأعلى حرارة بـ 50 مئوية وأبها الأدنى

وتستعد هيئة محلفين في ولاية جورجيا الأمريكية لإعلان لائحة اتهامات ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما رفضت المحكمة طلبًا للرئيس السابق بشأن استبعاد مدع عام في التحقيق في انتخابات جورجيا واقتراحه بإلغاء التقرير النهائي لهيئة المحلفين الكبرى ذات الأغراض الخاصة.

رفض طلب ترامب

ورفض قاضٍ في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، أول أمس الاثنين، جهود الفريق القانوني لدونالد ترامب لتقديم أدلة في الاتهام الموجه للرئيس السابق بشأن تدخله لإلغاء انتخابات 2020 في جورجيا، كما رفضت المحكمة طلبًا من ترامب بشأن استبعاد المدعي العام الذي يحقق معه.

ويبدو أن تكلفة المشاكل القانونية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصلت للحد الأقصى، بعما كشفت تقارير أمريكي عن ملايين الدولارات التي أنفقتها لجنة العمل السياسية التابعة لحملة ترامب الانتخابية على مشاكله القانونية.

لحظة وصول ترامب للمحكمة

40 مليون دولار نفقات ترامب القانونية

وقال مصدر مطلع، في تصريحات لشبكة CNN: إن لجنة العمل السياسي التابعة لحملة ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب، المسماة “Save America “، أنفقت أكثر من 40 مليون دولار على الرسوم القانونية منذ بداية هذا العام.

وتجمع لجنة الانتخابات، معظم أموالها من خلال تبرعات أنصار ترامب، ومن المقرر إبلاغ لجنة الانتخابات الفيدرالية، الاثنين، بحجم نفقات ترامب البالغ 40.2 مليون دولار على نزاعاته القضائية في النصف الأول من العام الجاري، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي أنفقه في عام 2022.

موكب ترامب للمحكمة

الإنفاق على قضايا ترامب

وأنفقت الحملة الانتخابية لترامب أكثر من 16 مليون دولار على التكاليف القانونية في عام 2022، وفقًا لسجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية. ويتعين على لجنة العمل السياسي تقديم تقرير مالي يغطي الأشهر الستة الأولى من عام 2023 بنهاية اليوم الاثنين.

ويحاول فريق ترامب تبرير الأمر بأن المبلغ الكبير الذي يتم إنفاقه على الدفاع عن الرئيس السابق وأعضاء دائرته الداخلية ضروري مع تصاعد المشاكل القانونية لترامب.

اتهامات جديدة يواجهها ترامب

اتهم مدعون فيدراليون أمريكيون، الأسبوع الماضي، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه حاول مع أحد مساعديه حذف لقطات كاميرات مراقبة من مقر إقامته في مارالاجو في فلوريدا، تجنبًا لوقوعها في أيدى المحققين في قضية احتفاظه بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

دونالد ترامب قد يواجه 100 عام في السجن

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم