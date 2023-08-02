ترامب: علمت أن لائحة اتهام جديدة ستوجه لي الليلة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب: علمت أن لائحة اتهام جديدة ستوجه لي.

اقتحام الكونجرس

وتوقع دونالد ترامب إدانته اليوم بتهم فيدرالية تتعلق بأحداث اقتحام الكونجرس.

وتستعد هيئة محلفين في ولاية جورجيا الأمريكية لإعلان لائحة اتهامات ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما رفضت المحكمة طلبًا للرئيس السابق بشأن استبعاد مدع عام في التحقيق في انتخابات جورجيا واقتراحه بإلغاء التقرير النهائي لهيئة المحلفين الكبرى ذات الأغراض الخاصة.

رفض طلب ترامب

ورفض قاضٍ في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، أول أمس الاثنين، جهود الفريق القانوني لدونالد ترامب لتقديم أدلة في الاتهام الموجه للرئيس السابق بشأن تدخله لإلغاء انتخابات 2020 في جورجيا، كما رفضت المحكمة طلبًا من ترامب بشأن استبعاد المدعي العام الذي يحقق معه.

ويبدو أن تكلفة المشاكل القانونية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصلت للحد الأقصى، بعما كشفت تقارير أمريكي عن ملايين الدولارات التي أنفقتها لجنة العمل السياسية التابعة لحملة ترامب الانتخابية على مشاكله القانونية.

40 مليون دولار نفقات ترامب القانونية

وقال مصدر مطلع، في تصريحات لشبكة CNN: إن لجنة العمل السياسي التابعة لحملة ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب، المسماة “Save America “، أنفقت أكثر من 40 مليون دولار على الرسوم القانونية منذ بداية هذا العام.

وتجمع لجنة الانتخابات، معظم أموالها من خلال تبرعات أنصار ترامب، ومن المقرر إبلاغ لجنة الانتخابات الفيدرالية، الاثنين، بحجم نفقات ترامب البالغ 40.2 مليون دولار على نزاعاته القضائية في النصف الأول من العام الجاري، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي أنفقه في عام 2022.

الإنفاق على قضايا ترامب

وأنفقت الحملة الانتخابية لترامب أكثر من 16 مليون دولار على التكاليف القانونية في عام 2022، وفقًا لسجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية. ويتعين على لجنة العمل السياسي تقديم تقرير مالي يغطي الأشهر الستة الأولى من عام 2023 بنهاية اليوم الاثنين.

ويحاول فريق ترامب تبرير الأمر بأن المبلغ الكبير الذي يتم إنفاقه على الدفاع عن الرئيس السابق وأعضاء دائرته الداخلية ضروري مع تصاعد المشاكل القانونية لترامب.

اتهامات جديدة يواجهها ترامب

اتهم مدعون فيدراليون أمريكيون، الأسبوع الماضي، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه حاول مع أحد مساعديه حذف لقطات كاميرات مراقبة من مقر إقامته في مارالاجو في فلوريدا، تجنبًا لوقوعها في أيدى المحققين في قضية احتفاظه بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.