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دعا لعدم البدء بأي محاكمة قبل الانتخابات

ترامب: لوائح الاتهام الموجهة ضدي صممها بايدن

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٠ مساءً
ترامب: لوائح الاتهام الموجهة ضدي صممها بايدن
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس إن جميع لوائح الاتهام، الفيدرالية والمحلية الموجهة ضده تم تصميمها وإصدارها من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن وموظفيه من الراديكاليين اليساريين لأغراض التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بحسب تعبيره.

وأضاف ترامب خلال منشور له على منصة “تروث سوشال، أنه لا ينبغي السماح لأي محاكمة بالبدء قبل انتخابات 2024، ودعا الجمهوريون لأن يصبحوا أكثر صرامة وذكاء بالعمل على ذلك.

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محاكمة ترامب

يذكر أن المدعية العامة في قضية محاولة ترامب التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، كانت طلبت تحديد الرابع من مارس موعداً لبدء محاكمته.

غير أنه من المرجح أن يطلب فريق الدفاع تحديد موعد أبعد زمنياً إذ يواجه الملياردير الجمهوري 4 محاكمات جنائية في خضم حملته الرئاسية لانتخابات 2024، بحسب فرانس برس.

وفي حال وافقت المحكمة على الموعد المقترح ستفتتح الجلسات عشية “الثلاثاء الكبير”، وهو اليوم الذي تصوت فيه أكثر من 12 ولاية بالانتخابات التمهيدية الجمهورية لاختيار مرشح الحزب لاستحقاق 2024، وقبل 8 أيام من موعد التصويت في جورجيا.

 

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