Icon

3 طرق لتخزين حليب الأم Icon اعتقال جنديين بالبحرية الأمريكية بتهم التجسس لحساب الصين Icon طرح 12 ألف وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 350 ألف ريال Icon نظام الفصلين للجامعات أكثر توازنًا ومرونة من الثلاثة فصول Icon اندلاع حريق ببناية تجارية بالإمارات Icon ترامب: مستعد للاعتقال Icon ابنة فنان بعسير تحيي ذكرى والدها بالمشاركة في مرسمه بقرية المفتاحة Icon ترامب يتوجه لواشنطن للمثول أمام المحكمة Icon لحظة إنقاذ فتاة علقت في مغامرة الحبل المعلق بالباحة Icon فوز ثمين لـ الأهلي ضد المصري يصعد به لنصف نهائي كأس مصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بتهمة اقتحام مبنى الـكابيتول

ترامب: مستعد للاعتقال

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٦ مساءً
ترامب: مستعد للاعتقال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب: إنه مستعد للاعتقال بتهمة اقتحام مبنى الـ”كابيتول”.

تصريحات دونالد ترامب

وكتب دونالد ترامب: “أنا ذاهب إلى واشنطن ليتم اعتقالي لتحدي انتخابات مزورة ومسروقة؛ إنه لشرف عظيم أن يتم اعتقالي من أجل ذلك”.

قد يهمّك أيضاً
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوجه عقوبة قاسية لـ يوفنتوس

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوجه عقوبة قاسية لـ يوفنتوس

البيئة: التزموا بالإرشادات لتجنب حرائق الغابات

البيئة: التزموا بالإرشادات لتجنب حرائق الغابات

وكانت محكمة في واشنطن قد استدعت ترامب بعد أن وافقت هيئة المحلفين على لائحة اتهام ضده في محاكمة حول التدخل في انتخابات عام 2020.

وتشمل التهم الموجهة إلى ترامب اتهامًا واحدًا بالتآمر للتحايل على الولايات المتحدة، وتهمة أخرى بالتآمر لعرقلة إجراء رسمي، بالإضافة إلى تهمة التدخل ومحاولة التدخل في إجراء رسمي، وتهمة أخيرة تتعلق بالتآمر ضد الحقوق.

ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة في واشنطن، يوم 3 أغسطس الجاري.

من المعروف أن مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق المنتمي إلى الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، اقتحمت، في الـ 6 من يناير 2021، مبنى الـ”كابيتول”، خلال جلسة الكونجرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم