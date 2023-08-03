3 طرق لتخزين حليب الأم اعتقال جنديين بالبحرية الأمريكية بتهم التجسس لحساب الصين طرح 12 ألف وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 350 ألف ريال نظام الفصلين للجامعات أكثر توازنًا ومرونة من الثلاثة فصول اندلاع حريق ببناية تجارية بالإمارات ترامب: مستعد للاعتقال ابنة فنان بعسير تحيي ذكرى والدها بالمشاركة في مرسمه بقرية المفتاحة ترامب يتوجه لواشنطن للمثول أمام المحكمة لحظة إنقاذ فتاة علقت في مغامرة الحبل المعلق بالباحة فوز ثمين لـ الأهلي ضد المصري يصعد به لنصف نهائي كأس مصر
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب: إنه مستعد للاعتقال بتهمة اقتحام مبنى الـ”كابيتول”.
وكتب دونالد ترامب: “أنا ذاهب إلى واشنطن ليتم اعتقالي لتحدي انتخابات مزورة ومسروقة؛ إنه لشرف عظيم أن يتم اعتقالي من أجل ذلك”.
وكانت محكمة في واشنطن قد استدعت ترامب بعد أن وافقت هيئة المحلفين على لائحة اتهام ضده في محاكمة حول التدخل في انتخابات عام 2020.
وتشمل التهم الموجهة إلى ترامب اتهامًا واحدًا بالتآمر للتحايل على الولايات المتحدة، وتهمة أخرى بالتآمر لعرقلة إجراء رسمي، بالإضافة إلى تهمة التدخل ومحاولة التدخل في إجراء رسمي، وتهمة أخيرة تتعلق بالتآمر ضد الحقوق.
ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة في واشنطن، يوم 3 أغسطس الجاري.
من المعروف أن مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق المنتمي إلى الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، اقتحمت، في الـ 6 من يناير 2021، مبنى الـ”كابيتول”، خلال جلسة الكونجرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.