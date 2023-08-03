ترامب: مستعد للاعتقال

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب: إنه مستعد للاعتقال بتهمة اقتحام مبنى الـ”كابيتول”.

تصريحات دونالد ترامب

وكتب دونالد ترامب: “أنا ذاهب إلى واشنطن ليتم اعتقالي لتحدي انتخابات مزورة ومسروقة؛ إنه لشرف عظيم أن يتم اعتقالي من أجل ذلك”.

وكانت محكمة في واشنطن قد استدعت ترامب بعد أن وافقت هيئة المحلفين على لائحة اتهام ضده في محاكمة حول التدخل في انتخابات عام 2020.

وتشمل التهم الموجهة إلى ترامب اتهامًا واحدًا بالتآمر للتحايل على الولايات المتحدة، وتهمة أخرى بالتآمر لعرقلة إجراء رسمي، بالإضافة إلى تهمة التدخل ومحاولة التدخل في إجراء رسمي، وتهمة أخيرة تتعلق بالتآمر ضد الحقوق.

ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة في واشنطن، يوم 3 أغسطس الجاري.

من المعروف أن مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق المنتمي إلى الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، اقتحمت، في الـ 6 من يناير 2021، مبنى الـ”كابيتول”، خلال جلسة الكونجرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.