Icon

الطفلة ديم تنقل فرحتها بأجواء أبها الباردة Icon شاومي تطلق واحدًا من أفضل هواتف الشباب خلال أيام Icon افتتاح المقر الجديد لمركز تأشير في مصر Icon أجمل اللقطات النادرة لـ القمر العملاق حول العالم Icon المجلس العسكري بالنيجر: عقوبات إيكواس غير عادلة ولن نرضخ للضغوط Icon روسيا توجه تحذيرًا شديد اللهجة لليابان Icon مواطن يتبرع بأعضاء والدته بعد وفاتها دماغيًّا Icon ترامب مهدد بـ 561 سنة سجن Icon 263 قتيلًا ومصابًا حصيلة تفجير باكستان Icon شوارع الصين تتحول لأنهار بسبب الإعصار المروع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
متهم بثلاث قضايا جنائية

ترامب مهدد بـ 561 سنة سجن

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
ترامب مهدد بـ 561 سنة سجن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في خطاب موجه لمؤيديه: إنه يواجه حوالي 561 عامًا في السجن في ثلاث قضايا جنائية.

تهم ترامب

وذكر ترامب في خطاب وزعه بمقر حملته الانتخابية: “وزارة عدل الملتوي جو (بايدن) الفاسدة، مرة أخرى وبشكل غير قانوني وجهت اتهامات ضدي. ووفقًا للتقارير، أواجه ما مجموعه 561 عامًا في السجن نتيجة مطاردة الساحرات التي أعلنها اليسار. هذه ست حَيَوات. لكن الشخص الذي يحاول إرسال شخص آخر إلى السجن لست فترات مؤبد يظهر للجميع أنه هو نفسه خائف”.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة البيرو

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة البيرو

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206.6 ريال

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206.6 ريال

ودعا أنصاره إلى الانضمام إليه في “التحدث بشكل سلمي ضد انزلاق أمريكا إلى الاستبداد”.

دونالد ترامب قد يواجه 100 عام في السجن

وعرض ترامب التبرع لحملته الانتخابية، وهي ممارسة شائعة في الخطابات السياسية الأمريكية. وأضاف: “لكن إذا كنتم تعانون من مشكلة مالية بسبب سياسة جو الملتوي، فلا تفكروا حتى في التبرع بأي شيء!”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم