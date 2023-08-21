ترامب يتفوق على منافسيه الجمهوريين

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في الولايات المتحدة، أن 62% من الجمهوريين يريدون أن يمثلهم ترامب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

4 تهم جنائية

ولفت الاستطلاع الذي أجرته شبكة CBS بالشراكة مع مؤسسة YouGov ، إلى أنه بالرغم من الصعوبات القانونية التي يواجهها ترامب، إلا أنه يتقدم على منافسيه عدة مرات في التصنيفات الشعبية بين الناخبين الجمهوريين، الذين سيحددون من سيمثل حزبهم خلال الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وبحسب الاستطلاع فإن 62% من الجمهوريين مستعدون للتصويت لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية، رغم مواجهته 4 مجموعات من التهم الجنائية.

وبين الاستطلاع أن أقرب منافس لترامب هو حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، بنسبة تأييد بلغت 16% فقط، بينما تشهد شعبية باقي المنافسين بمن فيهم مايك بينس انخفاضًا كبيرًا.

بينما أظهر الاستطلاع أن 91% ممن شملهم الاستطلاع يريدون أن يثبت المرشحون جدارتهم بمنصب الرئاسة، بينما يريد 9% فقط أن تركز الحملات الانتخابية على انتقاد ترامب، وفي النهاية سيواجه الفائز في الانتخابات التمهيدية المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض.

وأجري الاستطلاع في الفترة ما بين 16 – 18 أغسطس الجاري بمشاركة 2061 من الأمريكيين، بينهم 538 مشاركًا محتملًا في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين.