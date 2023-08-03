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بتهمة محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية 2020

ترامب يتوجه لواشنطن للمثول أمام المحكمة

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٦ مساءً
ترامب يتوجه لواشنطن للمثول أمام المحكمة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب توجه إلى واشنطن للمثول أمام محكمة فيدرالية بتهمة محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، وفقًا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز.

اعتقال ترامب

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، سيتم إلقاء القبض على الرئيس السابق ومحاكمته في محكمة اتحادية على بعد أمتار من مبنى الكابيتول الأمريكي الذي اقتحمه أنصاره في 6 يناير 2021، فيما وصفه المدعون بأنه “تتويج للمؤامرة” المزعومة.

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ومن المتوقع أن يقر ترامب البالغ من العمر 77 عامًا بأنه بريء في جلسة استماع من المقرر أن تبدأ في الساعة 4:00 مساء بالتوقيت المحلي أمام قاضي الصلح موكسيلا أوبادييايا.

وتعد الاتهامات بأن ترامب وستة متآمرين لم يتم الإعلان عنهم بالتآمر لقلب انتخابات 2020 هي ثالث لائحة اتهام جنائية للرئيس السابق منذ مارس، وأخطر القضايا التي تهدد بعرقلة محاولته للبيت الأبيض في 2024.

لحظة وصول ترامب للمحكمة

لائحة اتهام من 45 صفحة

وكشف المحامي الخاص جاك سميث النقاب عن لائحة اتهام من 45 صفحة ضد ترامب يوم الثلاثاء تتهمه بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة ومحاولة حرمان الناخبين الأمريكيين من التصويت بادعاءاته الكاذبة بأنه فاز في انتخابات نوفمبر 2020.

وجاء في لائحة الاتهام أن “الغرض من المؤامرة هو قلب النتائج المشروعة للانتخابات الرئاسية لعام 2020 باستخدام مزاعم كاذبة عن علم بتزوير الانتخابات”.

ومن المقرر بالفعل أن يحاكم ترامب في فلوريدا في مايو من العام المقبل بتهمة أخذ وثائق حكومية سرية للغاية إلى منزله في مارالاجو في فلوريدا ورفض إعادتها.

ويواجه الرئيس السابق الذي تم عزله مرتين أيضًا تهم جنائية في نيويورك بزعم دفع أموال صامتة لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.

 

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